﻿دراما غزة… متنفس مكبل بقيود التقاليد والحصار

غزة – من هداية الصعيدي: تتعدد الأسباب التي تحول دون وجود بقعة واسعة للحياة الفنية الدامية في قطاع غزة، فالسينما والدراما والغناء والمسرح، وجودها مرتبط بواقع اقتصادي وسياسي واجتماعي، وعادات وتقاليد أيضًا.

ويتسم مجتمع غزة، بأنه محافظ وتحكمه العادات والتقاليد التي تحول دون إفراغ مساحة للفن الدرامي والمسرحي والغنائي، أو مشاركة النساء في هذه الأعمال، كما أن الحصار الإسرائيلي على القطاع ألقى بظلاله على هذا المجال.

ويفتقر قطاع غزة لوجود مدن إنتاج فنية، واعتبر خبراء أن الأعمال الفنية الدرامية المحدودة الصادرة منه، بأنها متواضعة جدًا وبتكاليف رمزية مقارنة مع الأعمال العربية والدولية.

ويعمل الفنانون في غزة في المجال الفني، من باب إشباع هواياتهم، وليس كوظيفة، فالأجور متدنية والأعمال محدودة، كما لا توجد نقابة لهم.

ويقول الممثل الفلسطيني وليد أبو جياب، إن إنتاج المسلسلات والأفلام، تواجه مشاكل عدة في قطاع غزة، أبرزها غياب مدن الإنتاج الإعلامية والاستيديوهات الخاصة. وأضاف: «للأسف يتم كشف العديد من حبكات المسلسل والشخصيات، لتجمهر الناس في أماكن التصوير في الشوارع، كما أننا نقطع التصوير مرات عدة بسبب الأصوات الخارجية».

وتعرضت حياة أبو جياب، بطل مسلسل «الفدائي»، وطاقم التصوير للخطر، أثناء تصويرهم لعدد من مشاهد المسلسل، كما يقول.

وتابع: «بعض مشاهد المسلسل، الذي عُرض في رمضان خلال العامين السابقين، كان يتطلب منا التصوير في الأحراش والأراضي الزراعية، وهي موجودة على حدود القطاع مع إسرائيل وهي منطقة خطرة للغاية».

واستطرد: «كنا نحمل الأسلحة ونرتدي في بعض الأحيان الزي العسكري، مما قد يجعلنا في خطر الاستهداف، أثناء تحليق طائرات الاستطلاع، والقرب من أبراج المراقبة الإسرائيلية، ظنّا منهم أننا مقاومون».

ولا يمكن لأي فنان في قطاع غزة أن يعتاش من وراء عمله الفني، حسب أبو جياب، موضحًا أن الفنانين الفلسطينيين، يمارسون الفن كهواية وليس كوظيفة توفر لهم حياة كريمة.

وأردف: «90 % من الفنانين، موظفون في قطاعات حياتية مختلفة»، واصفًا الدراما الفلسطينية بـ «المبتدئة.»

ونشطت الدراما والسينما الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تم إنتاج حوالي 15 عملا، معظمها تتناول القضية الفلسطينية، والحياة الاجتماعية، وبعض منها بطابع كوميدي.

ويرى المخرج الفلسطيني، علي أبو ياسين، أن واقع الفن الدرامي والمسرحي في قطاع غزة، ضعيف في بعض مجالاته، إلا أنه في مجالات أخرى يبدو «متواضعًا».

وأضاف: «الفن صناعة تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، وهذا غير متوفر لدينا في قطاع غزة، مما يحول دون إنتاج أعمال يمكن أن تنافس على المستوى العربي والإقليمي والدولي».

موضحاً « في الدراما مثلاً نعاني من هوة كبيرة، وفهم خاطئ لها، فعندنا الأعمال تُنتَج بمبالغ رمزية جدًا مقارنة بالدراما العربية والدولية، وبالتالي من الطبيعي أنها ستكون ضعيفة من ناحية الديكور والإنتاج وحتى النص».

ومضى بقوله: «الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها ويغرق بها القطاع جراء الحصار والانقسام، أثّرت بشكل كبير للغاية على الحياة الفنية».

ويبدو العمل في المسرح الفلسطيني، من وجهة نظر أبو ياسين «كمحاولة النحت في الصخر».

ولا تبدو المسارح المحدودة جدًا في قطاع غزة، تتوافق مع المعايير الدولية للمسرح، فهي متواضعة للغاية، من حيث الإضاءة والصوت والمساحة، وفق أبو ياسين.

ولفت إلى أن هناك «كنزا من الموهوبين الشباب، يموتون داخل غزة، لعدم وجود اهتمام بالحياة الفنية».

وأشار المخرج الفلسطيني، إلى أن متوسط العروض المسرحية التي تعرض على مدار العام 3 عروض، غالبيتها تكون لمؤسسات وجهات معينة، لافتًا إلى أن التمويل هو من يحدد عدد الأعمال المسرحية.

ويشير مدير دائرة «الإبداع والفنون»، في وزارة الثقافة في غزة، عاطف عسقول، إلى أن «الحصار الإسرائيلي والحروب على غزة تركوا أثرهم الواضح بصورة بالغة على الواقع الثقافي في القطاع بشكل عام».

وأضاف «الحصار منع تواصل الفنانين الفلسطينيين مع غيرهم، أو السفر وتبادل الخبرات».

وأكمل قائلاً: «الناس في غزة، يعيشون ضغطًا مستمرًا، وأزماتهم من كهرباء وماء ومعابر أثرت عليهم بشكل واضح».

مستدركاً: «لكن الفلسطينيين خاضوا مجال الفن بأنواعه بإمكانيات متواضعة، رغم غياب المستلزمات والأكاديميات الفنية، ونجحوا في بعضه بشكل كبير مثل الأفلام الوثائقية».

ويفتقر قطاع غزة، لوجود معاهد أكاديمية فنية، لكن يوجد هناك بعض التخصصات الخاصة بالفنون الجميلة والفن التشكيلي.

ويقول عسقول، إن قطاع غزة يفتقر لوجود المسرح المتخصص إذا لا يوجد سوى خمسة مسارح، ولكن هناك قاعات قد تسد غيابه.

وحول عدد الأعمال المسرحية أو التلفزيونية أو السينمائية الفلسطينية في القطاع، لفت إلى أنه «لا توجد لدينا أرقام حول هذا، لأنه ليس جميع القائمين على هذه الأعمال يطلبون تصريحا لإتمام أعمالهم».