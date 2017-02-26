﻿تركية تلتهم 5 كيلو طماطم… في 3 دقائق

أنطاليا ـ الأناضول: التهمت التركية «إيلا قره قايا» 4 كيلوغرامات و930 غراما من الطماطم في ثلاث دقائق، لتفوز بالمركز الأول في مسابقة أقيمت في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وشارك في مسابقة «أكل الطماطم» التي نظمتها بلدية قضاء كوملوجا في الولاية 10 سيدات من مختلف الأعمار ومثلهم من الأطفال. وحلّت في المركز الثاني «ميرال إلجي» التي التهمت 4 كيلو و765 غراما من الطماطم، في المدة نفسها، وثالثا حلت «نجية آيدمبر» بعد أن أكلت ثلاثة كيلو و580 غراما.

أما في فئة الأطفال فالتهم «كاظم كنجار» كيلو و575 غراما من الطماطم في ثلاث دقائق، وثانيا جاء «بيت الله كونجاق» بكيلو و340 غراما، وثالثا «يوسف يلدريم» بـ715 غراما فقط. وتقام هذا الفعالية بشكل سنوي، إلى جانب فعاليات أخرى للترويج للطماطم التي تشتهر المنطقة بزراعتها