﻿تونس: اكتشاف مدينة أثرية تعود إلى ألف سنة قبل الميلاد

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: أُعلن في تونس مؤخرا عن اكتشاف مدينة أثرية تحت الأرض في ولاية القيروان تعود إلى حوالي ألف سنة قبل الميلاد. وأكد مدير المعهد الوطني للتراث فتحي البحري أن المدينة تم اكتشافها مؤخرا في منطقة «نصر الله» التابعة لولاية القيروان من قبل أحد الفلاحين، مشيرا إلى أنها تقع تحت الأرض وتتضمن آثارا عدة من بينها قطع من الفسيفساء يُرجح بأن يكون عمرها حوالي 3 آلاف عام.

وتبعد القيروان حوالي 160 كيلومترا عن العاصمة التونسية، وتعتبر – إلى جانب مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس – أبرز المدن الإسلامية في العالم العربي، وذلك لدورها الاستراتيجي في الفتح الإسلامي، حيث انطلقت منها حملات الفتح نحو الجزائر والمغرب وبقية الدول الإفريقية وإسبانيا، كما أنها تتضمن أضرحة لعدد كبير من صحابة النبي محمد وعددا من الآثار الإسلامية، وهو ما يجعلها قِبلة للسياح إلى تونس.