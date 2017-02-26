﻿مدينة بلغارية تقيم طقوسا لـ«طرد الأرواح الشريرة»

يامبول ـ الأناضول: شهدت مدينة يامبول جنوب شرقي بلغاريا، الأحد، أنشطة لإحياء طقوس «طرد الأرواح الشريرة» التي دأبت شعوب تلك المنطقة على ممارستها مع نهاية فصل الشتاء من كل عام.

وقام المشاركون في الطقوس، بارتداء أقنعة وألبسة ملونة وأجراس، لإحياء تلك التقاليد والطقوس القديمة، معتقدين بضرورة «طرد الأرواح الشريرة» مع نهاية فصل الشتاء واقتراب الربيع.

وشهدت فعاليات هذا العام، مشاركة أشخاص من دول مجاورة مثل مقدونيا، ورومانيا، وتركيا، واليونان، إضافة لإقامة معارض للصور ومسابقات. وترجع طقوس «طرد الأرواح الشريرة» إلى الشعوب القديمة التي سكنت منطقة تراقيا (منطقة جغرافية تقع بين تركيا وبلغاريا واليونان) حيث كانوا يؤمنون بضرورة طرد تلك الأرواح نهاية فصل الشتاء من كل عام استعدادا لاستقبال فصل الصيف.