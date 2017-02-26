﻿فرنسية قتلت زوجها بعد 47 عاما من المعاناة

باريس ـ أ ف ب: تروي الفرنسية جاكلين سوفاج التي خرجت من السجن بعفو رئاسي في كانون الاول/ديسمبر، حياتها مع زوجها العنيف الذي قتلته، في كتاب يصدر في آذار/مارس، متهمة القضاة بأنهم لم يحاولوا فهم عمق معاناتها.

وأطلقت على كتابها الذي يصدر في الثاني من الشهر المقبل عن دار «فايار» عنوان «اردت فقط ان يتوقف ذلك» تروي فيه هذه السيدة (69 عاما) أعوامها السبعة والاربعين التي أمضتها مع زوجها العنيف الذي كان يضربها ويعتدي على بناتهما.

وتقول في الكتاب «كيف أشرح من أنا، وكيف وصلت بي الأمور الى هنا؟…تبدو حياتي حقلا من الدمار، بناتي عشن الأسوأ، وابني مات» موضحة انها لم تكن تجد العبارات المناسبة لتقولها أثناء محاكمتها. وقد أصدر القضاء الفرنسي حكما بسجنها عشر سنوات، إلا ان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند اصدر عفوا عنها في كانون الاول/ديسمبر، بعدما صارت رمزا للنساء المعنفات.

وكانت جاكلين سوفاج قتلت زوجها في العام 2012 بثلاث طلقات من سلاح ناري، وذلك غداة انتحار ابنها. وواظبت بناتها الثلاث على مساندتها أمام القضاء، وتقديم شهادات عن عنف والدهن. ويبدأ هذا الكتاب باللحظات الأولى التي تعرفت فيها على زوجها، مرورا بكل مراحل حياتها معه، الى حين قتلته في ايلول/سبتمبر من العام 2012 بعد سنوات طويلة من «الخوف والعزلة والشعور بالعار».

وتقول جاكلين في الكتاب أيضا ان القضاة لم يحاولوا فهم ما جرى معها، وشككوا في شهادات بناتها اللواتي قلن أنهن كن يتعرضن للضرب والاغتصاب. وأثارت قصة جاكلين اهتمام نشطاء وشخصيات من كل العالم، وجمعت دعوة اطلقت لمساندتها 436 ألف توقيع، ساهمت في دفع الرئيس الى العفو عنها.