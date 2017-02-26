﻿الأنظمة الحسابية تسيطر على عالمنا… دون أن نعلم

واشنطن ـ أ ف ب: من عمليات البيع والبحث عبر الانترنت الى استلاف الأموال مرورا بالعروض السينمائية… تسيطر أنظمة الحلول الحسابية على حياتنا اليومية غير أن الأشخاص المعنيين لا يكونون على علم بالأمر في كثير من الأحيان.

وأشارت الاخصائية في تحليل البيانات كايثي اونيل وهي مؤلفة كتاب يحمل عنوان «أسلحة الدمار الحسابية» تندد فيه بالاستخدام المعمم والغامض لأنظمة الحلول الحسابية إلى ان هذه الأنظمة «ليست بالضرورة عادلة لأن تحديد طريقة عملها ونتائجها يعود للشخص الذي يبرمج النظام». وخلال منتدى عقد أخيرا في مركز «نيو أمريكا» للفكر، حذرت اونيل من «الثقة العمياء» الموضوعة في الأنظمة الحسابية للحصول على نتائج موضوعية.

ويبقى أشهر الأنظمة الحسابية بلا شك هو ذلك الذي فرضت «غوغل» نفسها من خلاله في مجال محركات البحث والذي يتم تغييره باستمرار لتقديم النتيجة الأقرب لما يبحث عنه مستخدم الانترنت. والأمر سيان لدى «فيسبوك» التي تحلل كل بيانات مستخدميها لمساعدتهم على إيجاد اصدقاء جدد وتقديم المحتوى الأكثر ملاءمة لهم.

غير أن الأنظمة الحسابية تستخدم أيضا في رصد الإصابات بأمراض سرطانية جلدية وإعداد تقارير بالاستناد الى بيانات خام. وهذه الأنظمة تشمل حتى السياسة إذ ان حملة دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية استعانت ببيانات من شركات متخصصة في التسويق عبر استخدام نظام حلول حسابية يستطيع تحديد المواقع التي تضم أكبر نسب من المقترعين الذين قد يقتنعون بالخطاب الذي ينتهجه المرشح.