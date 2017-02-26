﻿«مكاتب ذكية» توفر سبل الراحة للموظفين

سان فرانسيسكو ـ د ب أ: ابتكر باحثون من جامعة (إيه أند إم) للصحة العامة في ولاية تكساس الأمريكية مكاتب يمكنها الارتفاع والانخفاض وتعديل وضعيتها حسب رغبة المستخدم، من أجل تحقيق الراحة للموظف وزيادة الانتاجية في أماكن العمل.

ولكن تبين أن أحد التحديات التي تواجه هذه التقنية أن المستخدمين يغفلون الاستفادة من هذه الخواص ويهملون في تغيير وضعية جلوسهم أثناء الانخراط في أداء عمل ما.

ولهذا السبب، يدرس مارك بندين مدير مركز الهندسة الطبية في جامعة (إيه أند إم) في تكساس إمكانية استخدام برنامج كمبيوتر لتذكير الموظفين بضرورة تغيير وضعية جلوسهم مرات عدة على مدار اليوم.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس دايلي» المتخصص في مجال الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن بندين قوله: «ندرس إمكانية كسر هذه الفترات الطويلة من الجلوس بسكون طوال اليوم، ونرى أن التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة جيدة للتشجيع على السلوك الذي نرغب فيه». ويدرس بندين بالتعاون مع باحث آخر يدعى باراج شارما العوامل والسلوكيات التي تؤثر على سلوكيات قرابة ألف شخص عند التعامل مع مكاتبهم في ثلاث شركات في مدن سيدني وملبورن وكانبيرا في أستراليا.

ويقول شارما: «نحاول زيادة وتعزيز عملية التعامل مع تقنيات المكاتب الذكية وتسهيل طريقة استخدامها بقدر المستطاع». وأضاف «سوف يعرض البرنامج نافذة تحذيرية على شاشة الكمبيوتر أمام المستخدم لتخطره بموعد تغيير وضعية الجلوس، ثم سيكون بإمكانه أيضا تغيير وضعية الجلوس بمجرد نقرة على زر الفأرة». واوضح أن البرنامج يمكنه أيضا تحديد ما إذا كان المستخدم جالسا على مكتبه أم لا، وكذلك قياس معدل استخدام الموظف للكمبيوتر الخاص به عن طريق احتساب عدد الكلمات اتي يكتبها على الكمبيوتر. وفي نهاية فترة الدراسة، سوف يقدم فريق البحث أكثر من مئة عنصر للقياس لتحليل سلوكيات كل موظف في بيئة العمل على مدار أشهر عدة.