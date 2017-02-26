﻿كرنفال «ريو» يبلغ ذروته مع عروض مدارس السامبا

ريو دي جانيروـ أ ف ب: احتل ملايين البرازيليين الشوارع لليوم الثاني على التوالي لمشاهدة احتفالات كرنفال ريو الذي بلغ ذروته مساء أمس الاحد مع عروض كبرى مدارس رقص السامبا.

واحتشد قرابة سبعين ألف شخص من المحظوظين في «طريق السامبا» حيث يمكن مشاهدة هذه العروض الشهيرة، فيما يتابعها ملايين آخرون عبر شاشات التلفزيون. وتمتد هذه الطريق على 700 متر بين الحدائق، وتحيط بها الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات، وتمر بها مواكب مدارس الرقص بالأزياء الغريبة والإيقاعات الصاخبة والعربات الضخمة والراقصات شبه العاريات.

وتتخلل هذا المهرجان الذي يوصف بأنه الأكبر في العالم، مسابقة بين مدارس الرقص، تصدر نتائجها لجنة متخصصة، بناء على نوعية الازياء، والعربات، وانسجام العرض، واختيار الموضوع، وكلمات الاغاني.

وكما في كرة القدم، تنقسم مدارس السامبا الى فئات، وقد افتتحت المدارس الطامحة الى احتلال موقع في هذا الفن التقليدي العروض يومي الجمعة والسبت، اما «المجموعة الخاصة» من المدارس الكبرى فموعدها مع الجمهور الاحد والاثنين.

وتفتتح العروض مدرسة «باريسو دو تويتي» موجهة تحية الى حركة «تروبيكاليا» الثقافية التي اسهمت في تطوير الاغنية البرازيلية في أواخر الستينيات من القرن العشرين، مع مغنين مثل جيلبرتو جيل وكايتانو فيلوسو اللذين كانا يتصديان للاستبداد العسكري.

ويستمر كل عرض في جادة «سامبودرومو» 75 دقيقة، علما ان العرض كان يستغرق 82 دقيقة في العام الماضي، ويشارك في كل عرض ثلاثة آلاف شخص بأزياء مزركشة ومرصعة وسط العربات على إيقاع موسيقى السامبا.