الامين العام لسرايا الخراساني علي الياسري: لا نتلق التعليمات من حكومة العراق ونريد دولة اسلامية على غرار ايران

بغداد ـ “القدس العربي”: كرر الامين العام لسرايا الخراساني علي الياسري تأكيده أن قواته لا تتبع للدولة العراقية، لان الدولة العراقية لم تشكلها، وأكد أن السرايا ستقاتل حسبما تقتضي الحاجة، في إشارة للقتال في سوريا.

وخلال برنامج المناورة على قناة دجلة الفضائية مؤخرا، سأل مقدم البرنامج غزوان الجاسم: من سيحدد موقفكم من الذهاب إلى سوريا؟ فرد الياسري: مصلحتنا وغيرتنا كعراقيين وكمسؤولين وكشيعة وكعاملين في المقاومة، وحيثما اقتضت المصلحة سنقاتل.

وقال ان السرايا لا تتلقى تعليماتها من الدولة العراقية، لان الدولة العراقية لم تشكلها، ومن يعمل من الحشد الشعبي داخل الحكومة يلتزم بتعليمات الحكومة بالحرف الواحد، ومن هم خارج إطار الحكومة يعملون حسب مصلحة المقاومة.

وطالب باقامة دولة اسلامية في العراق على غرار الجمهورية الاسلامية في ايران، واصفا ايران بدولة الحريات والإعمار والتقدم.

يشار إلى أن ميليشيا “سرايا الخرساني” تتبع للحرس الثوري الإيراني حيث تعمل تحت إشرافه المباشر، وأعلن الياسري أن “حركته” تتبع ولاية الإمام الفقيه في إيران ولا تتبع النظام العراقي”.

وتعتبر الميليشيا هي الجناح العسكري لـ”حزب الطليعة الاسلامي”. وقال الياسري أن السرايا تدين بالفضل لنوري المالكي الذي استدعاها من سوريا قبل سقوط الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية”.