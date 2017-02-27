إحباط هجوم إرهابي على مقر أمني شرقي الجزائر

الأناضول- قالت مديرية الأمن الجزائرية مساء الأحد أنه تم إحباط عملية إرهابية استهدفت مقر الأمن الحضري 13 بحي باب القنطرة بمدينة قسنطينة (400 كلم شرق العاصمة الجزائر).

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصادر بإدارة الأمن تأكيدها أن “شرطيا كان أمام المقر الأمني الذي يقع في الطابق السفلي لعمارة بها عشرات العائلات وبعد عدة تحذيرات أطلق النار باتجاه إرهابي تقدم باتجاه المقر ليصيب الحزام الناسف”.

وأكدت أن مقتل الإرهابي ساهم في إنقاذ أفراد الشرطة داخل المقر الأمني والسكان في البناية.

ولم يكشف المصدر حصيلة هذا الإعتداء رغم أن مصادر محلية ووسائل إعلام أكدت مقتل الإنتحاري وإصابة عنصري شرطة.

وفور الحادث انتشر عدد كبير من عناصر الأمن التي طوقت المكان حسب وسائل إعلام محلية.

يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي، مقتل ضابط شرطة رميا بالرصاص بأحد مطاعم محافظة قسنطينة.

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي حول الاعتداء الذي يعد الأول من نوعه منذ 2011، عندما جرى استهداف مقر للأمن بمنطقة برج منايل، بمحافظة بومرداس، (شرق) بسيارة مفخخة، مخلفا قتيلين في صفوف الشرطة.