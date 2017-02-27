مقتل مدني برصاص مجهولين شمالي سيناء المصرية

القاهرة- الأناضول- قال مصدر أمني مصري، مساء الأحد، إن مسلحين مجهولين، قتلوا شاباً مدنياً بمدينة رفح، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وأوضح المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “الواقعة حدثت أمام أهالي قرية الحسينيات، غربي مدينة رفح بدعوى تعاون الشاب مع الأجهزة الأمنية”، دون تفاصيل إضافية.

وأشار المصدر إلى أن “المسلحين كثفوا من أعمال العنف ضد المدنيين والأقباط بمحافظة شمال سيناء خلال الشهر الماضي لإثبات وجودهم بعد الضربات الموجعة التي وجهتها لهم قوات الأمن المصرية”.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الحادث، فيما لم يصدر بيان عن وزارة الداخلية حتى الساعة 22:00 تغ، غير أن الفترة الماضية شهدت قتل 6 مسيحيين وبدء نزوع عشرات الأسر المسيحية من شمال سيناء إلى محافظات مصرية أخر.

وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″ الذي أعلن في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، مبايعة أمير تنظيم “داعش”، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء”، وتنظيم “أجناد مصر”.