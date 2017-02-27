إسرائيل تطلب من “أونروا” إنهاء عمل مدير مدرسة في غزة

القدس المحتلة- الأناضول- دعا الجنرال يؤاف مردخاي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى طرد مدير إحدى المدارس التابعة لها في قطاع غزة من وظيفيته، بزعم أنه ناشط في حركة المقاومة الإسلامية “حماس″.

وقال مردخاي، في بيان صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، “تم تعيين الفلسطيني سهيل الهندي، من (مدينة) جباليا في شمالي غزة – وهو مدير مدرسة تابعة للأونروا – في موقع سياسي بارز إلى جانب أعضاء آخرين تم انتخابهم في المكتب السياسي لحماس″.

وأضاف البيان “على ضوء خطورة الموقف دعا الجنرال يوآف موردخاي، الأونروا لإنهاء عمل الهندي، بشكل فوري”.

وذكر بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الهندي، “يحتل مركزين كرئيس اتحاد الموظفين في الأونروا، في غزة منذ 2012، وأيضا كمدير مدرسة ابتدائية في القطاع″.

بدورها، نفت الأونروا، ما أوردته وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقالت في بيان لها “أجرينا تحقيقا أوليا يشمل أيضا مناقشة المزاعم مع الموظف المعني”.

وأضافت “لم تكشف الأونروا، أو تتسلم ما يتعارض مع نفي الموظف انتخابه في مكتب سياسي”.

ونقل البيان عن “الهندي”، قوله إنه لا علاقة له بأي شكل بالموضوع.

وقال بيان الأونروا، إنه “إذا تم كشف أي مزاعم جديدة فسننظر فيها بشكل فوري ومعمق”.