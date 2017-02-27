مقاتلون في المعارضة السورية يقولون إنهم اشتبكوا مع قوات الحكومة في الشمال

بيروت- رويترز- قالت جماعات من المعارضة السورية المسلحة تدعمها تركيا إنها اشتبكت الأحد مع قوات الحكومة قرب مدينة انتزعوها الأسبوع الماضي من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد في ثاني مواجهة من نوعها في المنطقة في الآونة الأخيرة.

ولم يصدر تعليق من الجيش السوري.

وقال بيان نشره الجيش السوري الحر مساء الأحد إن اشتباكا وقع جنوبي مدينة الباب قرب بلدة تادف التي انتزعت قوات الحكومة السيطرة عليها من قبضة الدولة الإسلامية الأحد.

وقال مقاتل في جماعة تعمل تحت لواء الجيش السوري الحر في المنطقة إن الاشتباك وقع مساء الأحد.

ويقاتل الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا وقوات الحكومة السورية تنظيم الدولة الإسلامية في حملتين منفصلتين في المنطقة الواقعة في شمال شرق حلب. وتدخلت روسيا حليفة الحكومة السورية لوقف اشتباك مماثل وقع هذا الشهر.