إيران تعلن إطلاق أحدث صاروخ كروز بحري من طراز “نصير”

طهران- د ب أ- أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان إطلاق أحدث صاروخ كروز بحري من طراز “نصير” مصنع محليا.

ووفقا لوكالة “فارس″ الإيرانية فإن إطلاق الصاروخ جاء في إطار مناورات “الولاية 95″ التي تجريها بحرية الجيش الإيراني في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.

ونقلت الوكالة عن الوزير القول الاثنين إن الصاروخ نجح في إصابة هدفه بدقة.

ولم يذكر الوزير أية تفاصيل حول مدى الصاروخ.

يذكر أن المرحلة النهائية من هذه المناورات انطلقت صباح الأحد وتستمر حتى الأربعاء.