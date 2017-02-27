علي ربيع يعتذر لجمهور الكويت

القاهرة ـ وجه الفنان المصري علي ربيع نجم برنامج “مسرح مصر”، اعتذرًا خاصًا لجمهوره بالكويت بعد سفر الفريق للمشاركة في مهرجان “هلا فبراير”.

علي ربيع، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام”: “بعتذر عن السفر الي الكويت بس للتوضيح أنا سفرت الكويت من سنتين في هلا فبراير وعرضت المسرح هناك والناس الحمد لله اتبسطت مروحتش السنادي لظروف خاصة إن شاء لله اجلكم قريبا حبايب قلبي وربنا يكرم الجميع».

يذكر أن فريق “مسرح مصر”، وصل غلى الكويت قبل أيام برفقة الفنان أشرف عبدالباقي، للمشاركة في فعاليات “هلا فبراير”، وذلك بعد انتهاء تقديم عروض البرنامج الموسم الرابع والتي تعرض على قنوات mbc مصر.