إيران تعرب عن “اعتزازها” بفوز فيلم “البائع″ بجائزة اوسكار

طهران- أ ف ب- أعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاثنين عن “اعتزازه” بفوز فيلم “البائع″ للمخرج الايراني اصغر فرهادي بجائزة اوسكار افضل فيلم أجنبي الأحد.

وكتب ظريف في تغريدة بعد لحظات على منح الجائزة “انا فخور بالاوسكار وبموقف ممثلي وفريق فيلم البائع من (منع المسلمين)” من دخول الولايات المتحدة.

واضاف “الايرانيون يمثلون الثقافة والحضارة منذ الفي عام”.

وكان اصغر فرهادي (44 عاما) قرر نهاية كانون الثاني/ يناير عدم التوجه الى حفل توزيع جوائز اوسكار الذي اقيم مساء الاحد في هوليوود احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة بينها إيران الى الولايات المتحدة.

وفي كلمة تليت باسمه على المسرح، اكد فرهادي انه لم يحضر تضامنا مع الاشخاص الذين “لم يحترمهم” قرار ترامب الذي علقه القضاء الامريكي.

ورأى المخرج أن “تقسيم العالم بين فئتي الولايات المتحدة واعداء الولايات المتحدة يولد الخوف وهو تبرير خادع للحرب والعدوان”.

واضاف البيان ان “هذه الحروب تحول دون قيام الديموقراطية وحقوق الانسان في دول كانت ضحية عدوان. يمكن لصناع الافلام ان يحولوا كاميراتهم لتصوير مزايا انسانية مشتركة وكسر الافكار النمطية حول جنسيات وديانات مختلفة. وهم يولدون التعاطف بيننا وبين الاخرين وهو تعاطف نحتاجه اليوم اكثر من اي وقت مضى”.

وفي طهران هنأ مدير هيئة السينما الايراني حجة الله ايوبي، فرهادي واصفا اياها بانه “السفير المعبر عن ثقافة ايران الاسلامية وحضارتها”.

واضاف “على ابواب الربيع والنوروز (21 اذار/ مارس) اصبحت السينما الايرانية مرة جديدة رسولة فرح للشعب”.

وسبق لفرهادي ان فاز بجائزة اوسكار افضل فيلم اجنبي العام 2012 عن “انفصال”.