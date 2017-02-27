هالة صدقي تثير الجدل: ديني هو فني… وربنا فنان كبير

القاهرة ـ كُرمت الممثلة هالة صدقي مساء أمس الجمعة بحفل إفتتاح المركز الكاثوليكي للسينما بدورته الـ 65، وذلك عن دورها في مسلسل “ونوس″ الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وقالت هالة صدقي أثناء تسلمها التكريم: “أشكر المركز الكاثوليكي لإهتمامه بفننا ومصر لا تستطيع أن تبتعد عن الفن ابداً، أنا ديني هو فني وربنا فنان كبير”.

جدير بالذكر أن أخر عمل سينمائي قدمته هالة صدقي كان فيلم “آخر ديك في مصر”، وهو من بطولة الفنان محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من انتصار محمود، أحمد حلاوة، مي عمر، شيماء سيف، هنا الزاهد، محمد علي رزق، ملك قورة، انجي وجدان ومن إخراج عمرو عرفة.

وتدور قصته حول علاء الديك موظف بنك ينتمي لعائلة عريقة، لكنه يكره النساء منذ الصغر ويتجنب أية معاملات مع عائلته، وعندما يتوجه مع رجال عائلته لرحلة نيلية، يموت جميع رجال العائلة فيما عدا علاء، واﻵن عليه أن يتحمل المسئولية الكاملة عن شئون عائلته التي صارت جميعها من النساء فقط بما أنه قد بات الرجل الوحيد في العائلة.