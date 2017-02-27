جورج وسوف يسير بصعوبة ويصعد المسرح مستنداً على آخرين

القاهرة ـ أحيا الفنان السوري جورج وسوف في أحد فنادق القاهرة حفلته الغنائية الخاصة التي عاد بها للغناء في مصر بعد غياب دام 15 عاماً، وذلك بعد أن أنهت نيكول سابا فقرتها الغنائية قبله.

وصعد وسوف إلى المسرح مستنداً على من حوله، بسبب تأثر حركته إثر جلطة بالمخ كان تعرض لها، وأثرت على قدمه ويده اليسرى التي لا يستطيع تحريكها.

وقبل الغناء شكر الموجودين الذين استقبلوه بحفاوة شديدة، ثم بدأ الحفل بأغنية “صابر وراضي” التي تفاعل معها الجمهور كثيراً ، وقدم بعدها مجموعة من أشهر أغنياته. وفق موقع “لها” الفني.