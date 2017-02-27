كوريا الجنوبية: وزارتان في كوريا الشمالية دبرتا مقتل كيم جونغ نام

سول- رويترز- قال نواب برلمانيون في كوريا الجنوبية تلقوا تقريرا من جهاز المخابرات في بلادهم إن مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جاء بتدبير من وزارتي أمن الدولة والخارجية في كوريا الشمالية.

ونقل النواب عن التقرير قوله إن أربعة من بين ثمانية كوريين شماليين مشتبه بهم مسؤولون في وزارة أمن الدولة واثنين يعملان في وزارة الخارجية.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من قبل إن مقتل كيم جونج نام جاء على يد عملاء من كوريا الشمالية في مطار كولالمبور الدولي في ماليزيا في 13 فبراير شباط. ولم تعترف كوريا الشمالية بمقتله.