العداء البريطاني الصومالي الاصل فرح يؤكد: أنا رياضي نظيف

لندن ـ لأناضول ـ أكد العدّاء البريطاني محمد فرح، اليوم الأحد، أنه “رياضي نظيف ولم يتعاطى في أي لحظة لأي منشطات أو مواد محظور تداولها دوليًا”.

وفي بيان أصدره فرح ونشرته وسائل الإعلام البريطانية، قال “أنا عدّاء نظيف لم يخالف القواعد فيما يتعلق بالمواد والأساليب أو الجرعات، ومن المحزن أن بعض وسائل الإعلام، ورغم الحقائق الواضحة، لا تزال تربط بيني وبين مزاعم استخدام المواد المنشطة”.

وأكدت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات أمس السبت أنها أعدت ملفًا حول مدرب فرح المثير للجدل ألبرتو سالازار بعد تقرير اتهم فيه المدرب الشهير بـ”استخدام خطير للعقاقير والمنشطات لتعزيز قدرات عدائيه من بينهم فرح”.

وحقق فرح العديد من الميداليات، ففي أولمبياد لندن 2012 شارك في سباق 10 آلاف متر وفاز بالميدالية الذهبية ليصبح أول عداء يفوز بهذا السباق على أرضه.

وفاز أيضًا في نفس النسخة من الأولمبياد بالميدالية الذهبية في سباق 5 آلاف متر.

كما أحرز ميداليتين ذهبيتين في سباقي 5 آلاف و10 آلاف متر في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في ريو دي جانيرو البرازيلية صيف العام الماضي.

وسبق لفرح أن فاز بثلاث ذهبيات وفضيتين في بطولات أوروبا لألعاب القوى، بينما حصل على ذهبية وفضيتين في بطولات العالم.