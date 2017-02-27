غرق 10 أشخاص جراء انقلاب قارب جنوبي الهند

نيودلهي- د ب أ- أعلنت الشرطة الهندية الاثنين أن 10 أشخاص على الأقل غرقوا وتم إنقاذ 22 شخصا آخرين لعد انقلاب قاربهم في خليج البنغال جنوبي الهند.

وقع الحادث قرب قرية ماناباد في ولاية تاميل نادو مساء الأحد بينما كانت مجموعة من المواطنين في رحلة ترفيهية بقوارب صيد.

وصرح مسؤول الشرطة المحلي إس. داموداران لوكالة الأنباء الألمانية بأن “القارب كان يحمل 32 شخصا عندما تعرض لموجات قاسية وانقلب. ومن بين القتلى ست نساء وثلاثة أطفال”.

وأمرت الشرطة بإجراء تحقيق، حيث أن الاستخدام الترفيهي للقوارب ممنوع في المنطقة المعروفة بشدة الأمواج. ولم يتم أيضا توفير أي سترات نجاة أو مستلزمات سلامة للسائحين وقت الحادث.

وتم نقل 15 شخصا إلى مستشفيات قريبة، وما زالوا يخضعون للعلاج.

ويشار إلى أن عشرات الأشخاص يغرقون في حوادث القوارب المأسوية سنويا في أنحاء الهند، وهو ما يعزى في الغالب للحمولة الزائدة وسوء حالة القوارب وضعف إجراءات الصيانة وقواعد السلامة الرخوة.

ولقي 25 شخصا حتفهم الشهر الماضي عندما غرق قارب في نهر الجانج بولاية بيهار شرقي الهند.