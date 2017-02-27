راموس يسخر من بيكيه ويتحدث عن عالمه الخاص

لندن ـ علق سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، على التغريدة التي نشرها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، حول ضربة الجزاء التي احتسبت لريال مدريد أمام فياريال وساهمت في انتصار الميرنجي بنتيجة (3-2).

ونشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أمام نفس الفرق خسرنا ثمان نقاط، وهكذا، وهذه الصور من الصحافة المدريدية منعًا للشكوك “، وأرفق مع التغريدة صور من أخطاء تحكيمية لصالح ريال مدريد وضد برشلونة.

وقال راموس خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “كنت سأندهش إذا كان ميسي هو الذي تحدث، نحن بالفعل نعلم أن بيكيه يعيش في عالم خاص حيث كل شيء هو مؤامرة ضده”.

وأضاف: “الحكام لديهم عمل صعب، وعلينا أن نحاول أن نجعله أكثر راحة”.

وعن الانتصار على فياريال، أجاب راموس: “لقد كان من المهم لنا أن نحقق الفوز، وقبل أي شيء على المستوى العقلي، فارق النقاط ضئيل والفرق تقترب منا”.

وأتم: “حسم اللقب سينتظر لليوم الأخير، وكما هو الحال في كرة القدم الفارق يصبح أقل وأقل من فريق لأخر”.

ورفع الميرنجي رصيده للنقطة 55 في صدارة جدول الترتيب بالليجا، وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف برشلونة.