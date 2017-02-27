القوات الليبية الخاصة: سيطرنا على مواقع جديدة في محور “عمارات 12″ غرب بنغازي

بنغازي- د ب أ- قال الناطق باسم القوات الليبية الخاصة (الصاعقة)، العقيد ميلود الزوي، الاثنين، إن قواتهم سيطرت على مواقع جديدة في محور “عمارات 12″، الواقع بين بوصنيب وقرية المجاريس بمنطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي الليبية.

وقال الزوي لموقع “بوابة الوسط” الالكتروني الاثنين، إنهم هاجموا مواقع ومراصد التنظيمات الإرهابية من الناحية الجنوبية وفرضوا سيطرتهم عليها بعد مواجهات عنيفة، نتج عنها مقتل ثلاثة إرهابيين بينهم تونسي الجنسية.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط ستة جرحى في صفوف جنود القوات الخاصة، لافتًا إلى أن قوات الجيش تتقدم بحذر بسبب العالقين والمخطوفين والمحتجزين من سجناء الشرطة العسكرية لدى التنظيمات الإرهابية، إلى جانب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زُرِعت لعرقلة تقدم الجيش.

وتشهد مدينة بنغازي اشتباكات عنيفة في عدة محاور بين قوات الجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة والوحدات المساندة له من شباب المناطق، في إطار عملية الكرامة التي تم شنها في أيار/ مايو عام 2014 من جهة، وتنظيمات مسلحة تضم تحالف مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيم داعش وأنصار الشريعة من جهة أخرى.