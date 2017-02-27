موسكو تعلن عن زيارة وشيكة لرئيس حكومة الوفاق الليبية

موسكو- الأناضول- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، عن زيارة وشيكة يجريها فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية إلى موسكو.

ونقلت وكالة أنباء “انترفاكس″ الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله “أعتقد أن زيارة السراج لبلادنا ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة؛ وذلك في إطار المشاورات التي تجريها موسكو مع كافة أطراف النزاع الليبي”.

وأضاف: “تعتبر هذه الزيارة خطوة هامة باتجاه كسر حالة الجمود بين حكومة طرابلس (الوفاق) وخليفة حفتر”، قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، شرقي البلاد.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، قال السراج إنه يعول على موسكو في تقريب الخلافات بينه وبين حفتر. وأضاف في تصريح صحفي: “لدينا أمل كبير أن تقوم موسكو بدور الوسيط بيننا وبين حفتر”.

وأواخر العام الماضي، زار حفتر، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، روسيا، في مناسبتين منفصلتين.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 2011، تعاني ليبيا من إنفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما “الوفاق الوطني” المدعومة من المجتمع الدولي، و”الإنقاذ”، إضافة إلى “المؤقتة” بمدينة البيضاء والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.