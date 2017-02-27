الرئيس الفلسطيني يحذر من محاولات دمج القضية الفلسطينية في “إطار إقليمي”

رام الله- جنيف- د ب أ- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن “فلسطين حقيقة واقعة”، وحذر من أنه من غير المجدي أن يتحدث البعض عن “محاولات دمج لها في إطار إقليمي”.

وقال في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف إن “فلسطين حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة في النظام الدولي، ومن غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة عن دولة واحدة، أو محاولات دمج لها في إطار إقليمي كما تسعى لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو التراجع عن الإنجازات التي تحققت”.