الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تنامي الشعبوية

جنيف – د ب أ – حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطويو جوتيريش من تنامي الشعبوية.

وقال جوتيريش الاثنين في مستهل اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “نرصد بصورة متزايدة ظواهر منحرفة للشعبوية والتطرف”.

وذكر جوتيريش أن الشعبوية والتطرف يعززان بعضهما البعض عبر العنصرية والكراهية ضد الأجانب ومعاداة السامية والكراهية ضد المسلمين وأشكال أخرى من عدم التسامح، وأضاف: “انتهاك حقوق الإنسان مرض يتفشى”، مضيفاً أنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يكون في مقدمة خط الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس يضم 47 دولة يتم انتخابها بصفة دورية. ويختص المجلس بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة في العالم، كما أنه بإمكانه طلب مقررين مستقلين لتقصي الأوضاع في بعض الدول أو التحقق من حصول بعض الأقليات على سبيل المثال على حقوقهم.

ويواجه المجلس انتقادات بسبب تمثيل دول فيه ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويضم المجلس حالياً الصين والسعودية وإثيوبيا.