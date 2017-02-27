مقتل 11 شخصاً بينهم سبعة مدنيين في غارات على شمال غرب سوريا

بيروت - أ ف ب – قتل 11 شخصاً على الاقل بينهم سبعة مدنيين الاثنين، جراء غارات نفذتها قوات النظام على مدينة اريحا في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، ان “طائرات حربية تابعة لقوات النظام نفذت بعد منتصف ليل الاحد الاثنين غارات على مناطق عدة في مدينة اريحا، ما ادى الى مقتل 11 شخصاً في حصيلة اولية، بينهم سبعة مدنيين على الأقل”.

وقال ان بين المدنيين ثلاثة اطفال، قتل اثنان منهم مع والديهما.

وتستمر عمليات البحث عن مفقودين تحت انقاض مبان سويت بالارض جراء الغارات بحسب المرصد.

وقال ليث فارس احد مسعفي “الدفاع المدني” في المدينة، “نعمل منذ الساعة الثالثة والنصف صباحاً على انقاذ الضحايا من تحت انقاض مبنيين من اربعة طوابق، انهارا بشكل كامل على السكان المقيمين فيهما”.

واشار الى “انتشال عشرين جريحاً على الاقل” مضيفاً “نواصل عمليات البحث عن عائلتين يقدر عدد افرادهما بسبعة او ثمانية اشخاص ما زالوا تحت الانقاض”.

وتأتي حصيلة القتلى هذه بعد يومين من مقتل عشرة مدنيين آخرين جراء غارات لقوات النظام استهدفت المدينة التي تسيطر عليها غالبية من الفصائل الجهادية.

وبحسب المرصد، تتعرض مناطق عدة في محافظة ادلب في الايام الاخيرة لغارات كثيفة من قوات النظام.

وتسيطر فصائل اسلامية ومقاتلة منذ العام 2015 على محافظة ادلب، بينها هيئة “تحرير الشام” التي تضم جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) وفصائل متحالفة معها، بالاضافة الى حركة احرار الشام.