مقتل قيادي في “الدولة” إثر اشتباكات في ديالى شرقي العراق

ديالى - الأناضول – أفاد ضابط في الشرطة العراقية، الإثنين، بأن قياديا في تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي قُتل خلال اشتباكات مع قوات الشرطة في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري الضابط في الشرطة العراقية إن “مجموعة من مسلحي داعش شنوا هجوما منتصف ليل الأحد الإثنين حاجزاً للشرطة في منطقة الحاوي قرب الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين (شمال)”.

وأضاف أن “اشتباكات مسلحة اندلعت على إثر ذلك بين عناصر داعش وقوات الشرطة ما أسفر عن مقتل أبو محمد أمير داعش في حوض العظيم”، وهي منطقة تقع على بعد 70 كم من شمال مدينة ب‍عقوبة عاصمة محافظة ديالي.

وتابع الشمري أن “بقية مسلحي التنظيم لاذوا بالفرار دون وقوع إصابات في صفوف الشرطة”.

وبيّن أن “المدعو أبو محمد عراقي الجنسية”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتزايدت حدة الهجمات التي يشنها في الغالب مسلحون مرتبطون بـ”الدولة” على قوات الأمن العراقية والمقاتلين الموالين للحكومة والمدنيين في الأسابيع القليلة الماضية بمناطق شمال شرقي ديالى.

وفي صيف 2014، سيطر “الدولة”، على مناطق واسعة في ديالى، ونفذت قوات من الجيش العراقي مدعومة بالتحالف الدولي عمليات عسكرية واسعة تمكنت من خلالها من تحرير جميع المناطق قبل نهاية 2015.