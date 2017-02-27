“الأونروا” توقف عمل رئيس اتحاد موظفيها بغزة

غزة – د ب أ – قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ايقاف رئيس اتحاد الموظفين في قطاع غزة سهيل الهندي عن العمل مؤقتاً.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية(معا)الاثنين عن الناطق الرسمي للأونروا “كريس جانيس″ قوله، إن الوكالة الدولية اتخذت قرارها “بعد اطلاعها على المراسلات الأخيرة من جانب السلطات الاسرائيلية”.

وتابع “على ضوء تحقيقاتنا الداخلية المستقلة والجارية حالياً، فقد تم تزويدنا بمعلومات هامة ومن مصادر عدة، والتي بموجبها اتخذنا قرارنا بعد ظهر هذا اليوم، بتوقيف سهيل الهندي عن العمل، حتى استكمال التحقيقات”.

وأشار إلى أنه كما هو متبع من كافة مؤسسات الأمم المتحدة فان أونروا ستضمن أن حقوق الموظف الإجرائية سيتم اتباعها.

من جانبه نفى سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في “الأونروا” انتخابه عضواً في المكتب السياسي لحركة حركة حماس في قطاع غزة خلال الانتخابات الداخلية التي جرت مؤخراً.

وقال الهندي لـ “معا” “استغرب من الأخبار التي تتناقلها وسائل الاعلام خاصة الاسرائيلية بانتخابي عضوا بالمكتب السياسي لحركة حماس″.

وأضاف ” لا علاقة لي بمثل ذلك “، كما استغرب من بيان الاونروا الذي يتحدث عن ايقافه عن العمل بشكل مؤقت.