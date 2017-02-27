الخزعلي : الحشد الشعبي العراقي باق ويتمدد

بغداد - د ب أ -أكد الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق” العراقية قيس الخزعلي الاثنين، أن الحشد الشعبي كما حضر في المعارك سوف يحضر بالسياسة ويقضي على الفساد.

وقال الخزعلي ، في كلمة له خلال مهرجان اهل البيت بمحافظة كربلاء، إن “الحشد باق ويتمدد ولن يلغى ابداً”.

وأضاف أن “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية قانونية والدستور يكفل ذلك”، مبيناً أن الحشد في هذه الساعة مشارك في معركة الساحل الايمن وتلعفر، والانتصارات الآن مستمرة رغم رفض مشاركته في المعركة.

وتابع الخزعلي أن “الحشد سيحافظ على الأمن والاستقرار ويرفع اقتصاد البلد”، مشيراً إلى أنه “مثلما سحقنا رؤوس الدواعش سوف نسحق رؤوس السياسيين الذين خذلوا وباعوا أرض الوطن، وسنطردهم من العراق”.

وتعتبر حركة “عصائب أهل الحق” من أكبر فصائل الحشد الشعبي، والتي شاركت في كافة معارك تحرير المناطق التي استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” منذ عام 2014.