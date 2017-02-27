عضو بارز في مجلس الدولة الصيني يزور الولايات المتحدة

شنغهاي - رويترز – قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن عضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي سيزور الولايات المتحدة وهو أرفع مسؤول صيني يقوم بزيارة أمريكا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني.

وأضافت شينخوا في تقرير نشرته في وقت متأخر من مساء الأحد نقلاً عن المتحدث باسم الخارجية لو كانغ أن الزيارة ستتم يومي الاثنين والثلاثاء.

ومنصب يانغ أرفع من منصب وزير الخارجية الصيني.

وتأتي الزيارة في أعقاب اتصال هاتفي أجراه يانغ مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي، أكدا خلاله أهمية العلاقات البناءة بين الولايات المتحدة والصين.

والخطوة هي الأحدث في محاولات أكبر اقتصادين في العالم لإعادة علاقاتهما إلى التوازن بعد بداية مضطربة منذ انتخاب ترامب في نوفمبر تشرين الثاني.

وأغضب ترامب بكين في ديسمبر كانون الأول بالتحدث إلى رئيس تايوان وقوله إن الولايات المتحدة ليست مضطرة إلى الالتزام بسياسة “الصين الواحدة” التي تعترف من خلالها واشنطن بالموقف الصيني من تايوان بوصفها جزء منها.

ووافق ترامب فيما بعد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على احترام سياسة “الصين الواحدة” في دعم دبلوماسي لبكين التي ترفض بعنف أي انتقاد لسيطرتها على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

ونقلت شينخوا عن باحث في مركز بحثي تدعمه الحكومة قوله إن نقاشا حول موعد ومكان لقاء أول بين ترامب والرئيس الصيني سيكون من أولويات الموضوعات المطروحة خلال الزيارة.

وقالت الوكالة إن زيارة يانغ سوف تتزامن مع الذكرى 45 لزيارة الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون إلى الصين في 1972 التي مهدت الطريق لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في 1979.