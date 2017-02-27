الكنيست الإسرائيلي يصوّت الخميس على تنحية النائب العربي باسل غطاس

القدس المحتلة- الأناضول- يصوّت الكنيست “البرلمان” الإسرائيلي يوم الخميس القادم، على تنحية النائب العربي باسل غطاس، بعد اتهامه بتهريب هواتف نقالة إلى معتقلين في أحد السجون الإسرائيلية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن وزير شؤون القدس، زئيف إلكين، نقل طلبا بهذا الشأن موّقعا من 71 نائبا إلى رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين.

وهذه المرة الأولى، التي يصوّت فيها الكنيست الإسرائيلي على تنحية أحد أعضاءه.

وإضافة إلى نواب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، فقد وقّع العريضة نواب من “المعسكر الصهيوني”، و”هناك مستقبل” المعارضين.

ويفسح القانون الإسرائيلي المجال أمام انعقاد جلسة للكنيست الإسرائيلي، للتصويت على إقصاء نائب، في حال موافقة 70 نائبا من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست.

وفي شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية غطاس وأخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هاتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.

وأبعد الكنيست الإسرائيلي النائب غطاس عن المداولات، فيما أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت قراره تقديم لائحة اتهام ضده.

وغطاس هو عضو في القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبا في الكنيست.