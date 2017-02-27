المعارضة السورية ستلتقي مع مسؤولين روس في محادثات جنيف

جنيف - رويترز – ذكر مفاوض كبير بالمعارضة السورية في محادثات السلام بجنيف الاثنين، أن وفده سيلتقي بمسؤولين من وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق اليوم لمناقشة التعهدات التي لم تف بها موسكو.

وقال المفاوض محمد علوش، عندما سئل عما إذا كان يعتزم لقاء مسؤولين روس “اللجنة اليوم ستلتقي مع وفد الخارجية الروسية.”

وأضاف أن المعارضة تريد بحث “الوعود التي لم ينفذوها.”