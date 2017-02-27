مدير المرصد يؤكد مقتل الرجل الثاني في القاعدة شمال غربي سوريا

القاهرة - د ب أ – أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو الخير المصري في غارة نفذتها طائرة بدون طيار في شمال غرب سوريا.

وأوضح رامي عبد الرحمن، أن المصري هو نائب زعيم التنظيم أيمن الظواهري.

وأضاف أنه يُعتقد أن طائرة أمريكية بدون طيار نفذت الغارة بالقرب من معسكر المسطومة بريف إدلب.

ونشرت هيئة تحرير الشام بياناً أكدت فيه مقتل المصري في “غارة صليبية”.

وهيئة تحرير الشام هي تحالف تشكل مؤخراً في سوريا بقيادة “فتح الشام” (النصرة سابقاً) التابعة لتنظيم القاعدة.