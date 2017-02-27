 الرئيس التركي يزور روسيا يومي 9و10 مارس

موسكو – رويترز – قالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الاثنين نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيسافر إلى روسيا في مارس آذار للاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف تحسين العلاقات بين البلدين بدرجة أكبر.

ونقل التقرير عن مصادر من السفارة التركية في موسكو قولها “نحن نؤكد الزيارة يومي التاسع والعاشر من مارس آذار.”

وكان حسين ديريوز سفير تركيا لدى موسكو قال الشهر الماضي إن الزعيمين سيبحثان سبل توثيق العلاقات بدرجة أكبر. وكان الرئيسان قد أصلحا العلاقات في عام 2016 بعد خلاف دبلوماسي ويعملان معاً على التوسط في اتفاق سلام في سوريا.