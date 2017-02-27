صحافي تركي معارض لحكومة بلاده ينتقد احتجاز مراسل صحيفة “فيلت” الألمانية في تركيا

دورتموند - د ب أ – انتقد الصحافي التركي المعارض للحكومة التركية جان دوندار بشدة، احتجاز مراسل صحيفة “فيلت” الألمانية دينس يوسيل في تركيا.

وقال دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهوريت” التركية المعارضة ومؤسس مدونة “أوزجوروز″ الألمانية-التركية، في تصريحات خاصة لصحيفة “رور ناخريشتن” الألمانية في عددها الصادر الاثنين : “إن الحكومة (التركية) لا ترغب في تحمل وجود أي مراقبين أجانب بالبلاد؛ لأن هؤلاء لا يزال لديهم إمكانات لإصدار تقارير عن المظالم أكثر من الصحافيين المحليين”.

وأعرب الصحافي التركي المعارض الذي يعيش في ألمانيا حالياً عن أمله في إطلاق سراح يوسيل الثلاثاء، وقال: “إن دينس يوسيل مراسل شجاع يطرح أسئلة مهمة. والآن سوف يتعين عليه دفع الثمن. لم يعد هناك سلطة قانون في تركيا، لذا سوف تبت الحكومة في حالته”.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يتم طرد يوسيل، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، من تركيا.

يشار إلى أنه يتم احتجاز يوسيل منذ يوم 14 شباط/فبراير الجاري في مقر الشرطة بإسطنبول.

وبحسب بيانات الشرطة، يتم إجراء تحقيقات ضد يوسيل بتهمة العضوية في منظمة إرهابية والترويج للإرهاب وانتهاك بيانات.

وفي ظل حالة الطوارئ التي تشهدها تركيا حالياً يمكن احتجاز أي مشتبه فيه لمدة تصل إلى 14 يوماً، وبناء على ذلك يستلزم الأمر عرض يوسيل (43 عاماً) الثلاثاء الموافق 28 شباط/فبراير على قاضي أو إطلاق سراحه.