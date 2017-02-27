الرئيس اليمني يصل الإمارات في زيارة مفاجئة

اليمن - الأناضول – وصل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الإمارات، الإثنين، في زيارة مفاجئة.

وقال الحساب الرسمي لهادي على “تويتر”، إن “رئيس الجمهورية يصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الزيارة عقب ما أثير إعلامياً بشأن توتر في العلاقات بين الطرفين، إثر اتهامات يمنية غير رسمية للإمارات بحماية قائد الحراسة بمطار عدن الدولي، المنشق عن الشرعية، صالح العميري، ومنع الأخير طائرة الرئيس عبد ربه منصور هادي من الهبوط بالمطار في 12 فبراير/شباط الجاري؛ على خلفية ما يقول إنه تأخر دفع رواتب قوات حراسة المطار.

وإثر ذلك تدخلت قوة من ألوية الحماية الرئاسية التي يقودها ناصر نجل الرئيس اليمني في محاولة للسيطرة على المطار؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات، لم تهدأ إلا بعد صدور أوامر من هادي بسحب قوة أولوية الرئاسة، والتوجه لحل الأزمة عبر الحوار.

ومنذ 26 مارس/آذار 20155، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكرياً، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.

وتعتبر القوات الإماراتية، ثاني أكبر قوة مشاركة ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.