وزير الخارجية الهندي يزور أمريكا في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة الهنود هناك

نيودلهي - د ب أ – في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة الهنود عقب واقعة مقتل هندي يعيش في أمريكا يشتبه في أنها جريمة كراهية، يجرى وزير الخارجية الهندي مباحثات مفتوحة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وكان المهندس سرينيفاس كوشيبوتلا (32 عاماً) الذي يعمل لدى شركة جارمين الأمريكية، قد توفى عقب أن أطلق ادام بورينتون، الضابط السابق في البحرية الأمريكية، النار عليه في حانة بكانساس الأسبوع الماضي.وقال شهود عيان إن المشتبه به قال ” أخرج من بلادي” قبل أن يطلق النار.

وقال وزير الداخلية الهندي راجناث سينج قبل زيارة وزير الخارجية اس جاشانكار لأمريكا، التي تستمر أربعة أيام، وتبدأ الثلاثاء ” نأمل أن تحاول الحكومة الأمريكية استعادة الشعور بالثقة والإيمان في الأقليات في أمريكا” .

وأفادت تقارير إعلامية بأن جاشانكار سوف يلتقى بنائب وزير الخارجية توم شانون ومسؤولين آخرين، فيما تعد أول مباحثات رسمية بين دلهي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويشار إلى أن الآلاف من الهنود يدرسون ويعملون في أمريكا، وأثار مقتل المهندس الهندي حالة من الصدمة والغضب في الهند.

ومن المتوقع أن يناقش جاشانكار سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتتضمن ترتيب زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لأمريكا خلال الأشهر القليلة المقبلة.