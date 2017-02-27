مقاتلات إسرائيلية تشن غارتين على غزة

غزة – الأناضول – شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، الاثنين، غارتين على قطاع غزة، دون وقوع أي إصابات.

وقال شهود عيان، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعيْن تابعيْن لفصائل فلسطينية في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بأضرار بالغة في المباني المحيطة بالموقعين.

وتأتي الغارتين بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذيفة صاروخية، أُطلقت من غزة على جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش في تصريح مكتوب، إن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في “شعار النقب” القريب من قطاع غزة.