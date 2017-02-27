العراق: 4 قتلى جراء تفجير عبوتين ناسفتين بمحافظة بغداد

بغداد - الأناضول – أفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن أربعة مدنيين قتلوا، الإثنين، في تفجير عبوتين ناسفتين بمنطقتين مختلفتين في بغداد.

وقال النقيب نزهان الخضر، الضابط في شرطة العراقية، إن “عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة مدنية يستقلها رجل وزوجته، انفجرت في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتلهما على الفور”.

وفي هجوم ثاني، ذكر الخضر أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 9 آخرون بجروح في تفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي بقضاء المدائن جنوبي محافظة بغداد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن تنظيم “الدولة الاسلامية” أعلن في السابق مسؤوليته عن هجمات مماثلة استهدفت مواقع عسكرية ومدنيين في محافظة بغداد، التي تضم العاصمة، ومحافظات أخرى؛ ما أوقع عدداً كبيراً من القتلى والجرحى.

ويقول القادة العسكريون العراقيون إن تنظيم “الدولة” بدأ بتصعيد هجماته ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية ضمن خطة تهدف إلى تشتيت انتباه القوات العراقية التي بدأت بتضييق الخناق عليه داخل الموصل الشمالية.