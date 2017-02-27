جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية شمالي القدس

رام الله - الأناضول – أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الإثنين، النار على سيدة فلسطينية، خلال مرورها على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس، حسب شهود عيان.

وأفاد الشهود، في اتصالات عبر الهاتف، بأن سيدة فلسطينية تعرضت لعملية إطلاق نار من قبل قوة عسكرية على الحاجز؛ ما أدى إلى اصابتها بشكل مباشر.

وأشاروا إلى أن السيدة الفلسطينية ملقاة حالياً على الأرض.

يأتي ذلك بينما أغلق الجيش الإسرائيلي حاجز قلنديا أمام المارة، ومنع الوصول للمصابة، حسب الشهود.

بدروها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر بيان، إن طواقمها في الطريق للموقع؛ حيث تم تبليغ غرفة العمليات بوجود حالة إصابة، لم تعرف بعد مدى خطورتها.

ولم يصدر بعد أي تعقيب إسرائيلي حول الحادثة.

وعادة ما يطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين بدعوى تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن.