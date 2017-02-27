مقتل قائد عسكري كبير من طالبان في ضربة جوية على شمال أفغانستان

بيشاور – رويترز – أكد مسؤولون من حركة طالبان الإسلامية الاثنين، مقتل قائد عسكري كبير بالحركة في ضربة جوية على شمال أفغانستان بعد أن كان قد أعلن مقتله مراراً من قبل.

وقال مسؤول من طالبان في إقليم قندوز، إن الملا عبد السلام أخوند الذي كان يرأس قوات طالبان في قندوز كان ضمن ثلاثة مقاتلين لقوا حتفهم في غارة في مطلع الأسبوع شنتها طائرة من دون طيار.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لضمان سلامته، “كان يقوم برحلة قبل أيام وتوقف في منزل في بلدة داشتي آرشي عندما أطلقت الطائرة من دون طيار صواريخها.”

وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان مقتل أخوند في بيان.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة أمريكية نفذت ضربة في قندوز يوم الأحد، لكن القيادة “لم تتلق تأكيدات بشأن نتائجها.”

وقال شير عزيز كماوال القائد الكبير بالشرطة في شمال أفغانستان إن أخوند وثمانية أعضاء آخرين من طالبان قتلوا في الغارة.

وكان المسؤولون الأفغان قد أعلنوا مراراً مقتل أخوند الذي أشرف على هجوم شنته طالبان وسيطرت خلاله على مدينة قندوز لفترة وجيزة في عام 2015.

لكن هذه المرة أكد مسؤولون كبار في طالبان مقتله ومنهم قائد في إقليم خوست شرق البلاد.

وقال القائد “هذا جزء من حياتنا.” وأضاف “نحن نفخر بتأكيد أنه استشهد من أجل قضية.”