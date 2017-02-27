الرئيس الكازاخي يستقبل بوتين في أستانة

أستانة - الأناضول – استقبل الرئيس الكازاخي نور سلطان نزارباييف، الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يقوم بزيارة رسمية لكازاخستان.

و عقد الرئيسان، بعد مراسم الاستقبال الرسمية، لقاء ثنائيا، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية.

وقال نزارباييف خلال اللقاء إن العلاقات بين بلده وروسيا تقوم على الثقة والتفاهم، مضيفاً أن التعاون الوثيق بين البلدين أسفر عن نشأة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي توليه جميع الدول الأعضاء أهمية كبيرة.

وأشار نزارباييف إلى وجود 7 آلاف شركة برأسمال روسي في بلاده، مضيفا أنه تم توقيع 41 اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأضاف نزارباييف أن بلاده وروسيا يتفقان فيما يتعلق بالأزمة السورية، مشيراً الى أن روسيا هي من عرضت إجراء مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية في كازاخستان.

ولفت نزارباييف أن لقاءات منظمة شنغهاي للتعاون من المزمع أن تقام في أستانة، في الثامن من يونيو حزيران المقبل.

ووجه بوتين الشكر لنزارباييف على استضافة بلاده مفاوضات أستانة بشأن الأزمة السورية، قائلاً إنه تم التوصل إلى نتائج لم يسبق التوصل إليها من قبل، بفضل نزارباييف.

ونوه بوتين بكون كازاخستان إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لبلاده، مؤكداً على ضرورة زيادة حجم التجارة بين البلدين.

ويزور بوتين كذلك قرغيزستان وأوزباكستان، ضمن جولته في آسيا الوسطى.