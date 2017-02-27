يلدريم يلتقي بارزاني في اجتماع منفرد بأنقرة

أنقرة - الأناضول – التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة، رئيس الإقليم الكردي في شمال العراق، مسعود بارزاني.

وبحسب مصادر في رئاسة الوزراء التركية، فإن اللقاء الذي جمع يلدريم مع بارزاني جرى في مقر رئاسة الوزراء التركية بقصر “جانقايا” بالعاصمة أنقرة.

وأضافت المصادر أن اللقاء كان مغلقاً، واستمر لمدة ساعة ونصف الساعة.

وعقب انتهاء اللقاء المنفرد “التقى يلدريم مع برزاني مجدداً على مأدبة عمل”.

وكان رئيس الإقليم الكردي في العراق، مسعود بارزاني، وصل الأحد إلى مطار إسطنبول، في زيارة غير محددة المدة.

ولوحظ تعليق علم الإقليم الكردي إلى جانب العلم التركي على مدخل قصر الضيافة في مطار أتاتورك خلال استقبال بارزاني.