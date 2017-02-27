تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

غازي عنتاب - الأناضول – وصل ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، الإثنين، قطار يحمل تعزيزات عسكرية مرسلة من ولايات تركية مختلفة إلى الحدود مع سوريا.

وأفادت مصادر أمنية تركية، أن القطار يحمل 22 عربة نقل جنود مصفحة، وأنها توجهت نحو الحدود السورية على شكل رتل، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشار إلى أن التعزيزات الأخيرة ستستخدم في إطار عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية مماثلة إلى حدودها مع سوريا، بهدف دعم وحداتها العسكرية المنتشرة على الحدود بين البلدين.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في شمال سوريا، تحت اسم “درع الفرات”، استهدفت تطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “الدولة الاسلامية” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.