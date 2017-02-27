ألمانيا والنمسا تدعوان إلى تدعيم الاتحاد الأوروبي

فيينا – د ب أ- دعت ألمانيا والنمسا الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تدعيم التكتل.

وقال المستشار النمساوي كريستيان كيرن الاثنين في فيينا عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، إنه يتعين بدء “مرحلة تكاتف” في وجه رئيس أمريكي يسعى رسمياً لإضعاف الاتحاد.

وأكد جابريل أن الأجيال اللاحقة ستلعن كافة الساسة الذين راهنوا على حلول على الصعيد القومي، وقال: “ألمانيا أيضاً لن يكون لديها صوت مسموع″.

وذكر جابريل أن الولايات المتحدة تعيد توجهاتها بصورة مبدئية منذ فترة طويلة، مضيفاً أن روسيا شريك صعب لكن مهم، وقال: “إننا شهداء على عصر إعادة ضبط العالم”.

وناشد كيرن وجابريل الاتحاد الأوروبي إعارة المزيد من الاهتمام لنقاط الضعف داخل التكتل، مثل إعادة الوعود بالرفاهة إلى المقدمة وإعادة هيكلة السوق الداخلية لتقوم على أساس اقتصاد السوق الاجتماعي، موضحين أن الإغراق الاجتماعي سيؤدي إلى اضطرابات داخل المجتمعات الأوروبية.

وعقب لقاء مع نظيره النمساوي زباستيان كورتس، يعتزم جابريل التوجه إلى إيطاليا لإجراء محادثات مع نظيره الإيطالي أنجلينو ألفانو.