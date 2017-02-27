فرونتكس تنتقد عمل منظمات اغاثة المهاجرين مقابل سواحل ليبيا

برلين - أ ف ب – انتقد مدير الوكالة الاوروبية لضبط الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي (فرونتكس)، المنظمات التي تنقذ المهاجرين مقابل سواحل ليبيا، معتبراً انها تشجع المهربين الذين يستفيدون من هذه الرحلات الخطيرة عبر البحر المتوسط.

وقال فابريس ليجيري في مقابلة نشرت الاثنين مع صحيفة دي فيلت الالمانية، “يجب اعادة تقييم عمليات الانقاذ مقابل السواحل الليبية” مذكراً بأن 40% من انشطة الاغاثة تنفذها زوارق خاصة عوضاً عن الوكالات الامنية المنتشرة في منطقة المتوسط لمكافحة تهريب البشر.

وفيما لفت ليجيري الى ان القانون البحري يلزم كل الجهات بإنقاذ اي مركب او شخص يواجه المخاطر، أضاف “لكن يجب تجنب دعم شبكات الاجرام والتهريب في ليبيا التي تستفيد من إغاثة مراكب أوروبية لمهاجرين في مواقع تزداد قرباً من السواحل الليبية”.

وأوضح ان هذه الاستراتيجية “تؤدي بالمهربين الى اقحام عدد متزايد من المهاجرين على زوارق غير مؤهلة للابحار من دون توفير ما يكفي من الماء والوقود”.

تستهدف هذه الانتقادات مباشرة أنشطة المنظمات غير الحكومية من دون تحديدها بالاسم، علماً ان فرونتكس ناشطة على الحدود الخارجية للاتحاد اي مقابل السواحل الايطالية وقرب الجزر اليونانية في بحر ايجه، ولا تصل بالتالي مقابل الحدود الليبية.

كما انتقد مدير فرونتكس “قلة تعاون” عدد من المنظمات مع اجهزة خفر السواحل الاوروبيين، موضحاً ان تدخلها “يضاعف صعوبة جمع المعلومات حول شبكات المهربين عبر مقابلة المهاجرين وفتح تحقيقات امنية”.

سبق ان انتقدت فرونتكس بقوة انشطة الجمعيات في تقرير نشر في كانون الاول/ديسمبر واتهمها بنقل المهاجرين بحراً “كسيارات الاجرة”.

آنذاك أسفت “اطباء بلا حدود” على هذه الاتهامات “الخطيرة والمؤذية الى اقصى الحدود” مؤكدة ان عملها الانساني “ليس سبباً (للازمة) بل رد فعل” عليها، مذكرة بفشل الاتحاد الاوروبي وفرونتكس في تقليص عدد القتلى بحراً.

من جهته يدقق القضاء الايطالي في مجموعة المراكب الخاصة الصغيرة هذه لمعرفة من يمولها ولماذا، على ما ابلغت نيابة كاتانيا بصقلية في منتصف شباط/فبراير.