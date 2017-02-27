ضم 42 ضابط شرطة عراقي إلى إجراءات اجتثاث البعث في صلاح الدين

تكريت – د ب أ – أفاد مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين الاثنين، بأن وزير الداخلية العراقي الجديد قاسم الاعرجي قرر شمول 42 ضابط شرطة في محافظة صلاح الدين ضمن إجراءات اجتثاث البعث.

وقال المصدر إن” اوامر وزارية بدأت بالوصول الى قيادة الشرطة تتضمن شمول عدد من المنتسبين بإجراءات المساءلة والعدالة المعروفة باجتثاث البعث”.

وتقضي الأوامر الوزارية بإنهاء خدمات عدد من الضباط وتجميد آخرين ومنع بعضهم من استلام أية مناصب قيادية في الشرطة.

وأضاف المصدر أن” جميع الضباط المشمولين بالاجتثاث هم ممن قاتلوا (الإرهاب) منذ التحاقهم بالشرطة عام 2003 ، وأن قسماً منهم أصيب بجروح في المواجهات المسلحة”.

وكان الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر، قد حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بعد احتلال العراق في عام 2003، وشكل لجنة اسمها لجنة اجتثاث البعث ثم تم تغيير اسمها إلى هيئة المساءلة والعدالة حالياً حيث اختصت بأبعاد البعثيين بمستوى محدد من شغل مناصب في الدولة.