إسرائيل تهاجم خطاب الرئيس الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان

القدس - الأناضول – هاجمت إسرائيل خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، الإثنين.

وانتقد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان الخطاب.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن أردان تساؤله:” كيف يمكن لعباس أن يحذر وهو في الأمم المتحدة من مغبة القيام بخطوات أحادية الجانب، وفي الوقت نفسه يشجع على مقاطعة إسرائيل بشكل أحادي الجانب”.

كما اعتبر مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الخطاب بأنه “يأتي من قبيل الرياء”.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن دانون اتهامه للرئيس الفلسطيني، ومجلس حقوق الإنسان، “بشن حملة مشتركة مناوئة لإسرائيل”.

وقال دانون:” لقد حان الوقت ليفهم أبو مازن (الرئيس عباس) أن التحركات الدولية للنيل من إسرائيل لن تجدي نفعاً، وأن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى الحل يتأتى فقط من خلال مفاوضات مباشرة”.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قال في كلمة له، الإثنين، خلال اجتماع مجلس حقوق الانسان في “جنيف”، إن واقع حقوق الإنسان في فلسطين “مأساوي”، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عباس إن، “إسرائيل تنتهك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتضع نفسها فوق القانون الدولي، وتضرب بعرض الحائط ميثاق الامم المتحدة”.

واتهم الرئيس الفلسطيني، إسرائيل بانتهاك حقوق الانسان بشكل ممنهج.

وجدد المطالبة بإيجاد نظام “حماية دولية للشعب الفلسطيني، يضع حداً لانتهاك حقوق الانسان، ووقف مصادرة الأراضي، والاستيلاء على أحواض المياه، والاعتقالات وهدم البيوت وغيرها من الممارسات العنصرية، بما يضمن للأطفال العيش بأمن وسلام”.

وكثيراً ما تنقد إسرائيل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وتعتبرها منحازة للفلسطينيين.