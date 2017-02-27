أمير قطر يستقبل الرئيس الأذربيجاني في الدوحة

باكو - الأناضول – التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، الاثنين، مع رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي يجري زيارة رسمية لقطر.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، فقد أقام الشيخ تميم مراسم استقبال رسمية لعلييف، وعقد معه لقاءً بمشاركة وفدين من البلدين.

وشارك في اللقاء، إلى جانب الشيخ تميم وعلييف، وزراء معنيين من البلدين، وجرى التوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات الرياضة، والنقل البحري، والطيران المدني، والنقل الجوي، والبيئة.

ويرافق الرئيس الأذربيجاني في زيارته إلى قطر، وزير الخارجية ألمار محمدياروف، ووزيرا الاقتصاد شاهين مصطفاييف، و الحالات الطارئة كمال الدين حيدروف.